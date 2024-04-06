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Tatil yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

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Giriş: 06.04.2024 19:20
Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Ankara istikametinde trafik güçlükle ilerledi.
Tatil yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı
Tatil yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı
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