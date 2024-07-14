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Tatil sitesi değil, çelik konstrüksiyonlu TOKİ konutları

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 11:05
Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Gezin köyünde yapılan göl manzaralı çelik konstrüksiyonlu evler, tatil köyünü andırıyor. Köylüler tarafından villa siteleri olarak anılan konutlar, konumu ve manzarası ile dikkat çekiyor.
Tatil sitesi değil, çelik konstrüksiyonlu TOKİ konutları
Tatil sitesi değil, çelik konstrüksiyonlu TOKİ konutları
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