14 Temmuz 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Tatil sitesi değil, çelik konstrüksiyonlu TOKİ konutları
Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Gezin köyünde yapılan göl manzaralı çelik konstrüksiyonlu evler, tatil köyünü andırıyor. Köylüler tarafından villa siteleri olarak anılan konutlar, konumu ve manzarası ile dikkat çekiyor.