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Tatil için geldiği köyde Buz Mağarası'na düştü! AFAD ekipleri 4 saatlik çalışma sonucu....

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Giriş: 04.07.2023 01:26
Bayburt'ta ailesiyle gezmek için buz mağrasına giden Mehmet Daştan, el feneriyle çevreyi izlerken, aniden dengesini kaybedince 80 metrelik yükseklikten çukura düştü. Yaşadığı korkunç kazanın ardından hayatını kaybeden Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
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