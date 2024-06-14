9 günlük bayram tatili yarın başlıyor. Ancak, megakent İstanbul'da dün geceden itibaren bir tatil göçü başladı, haliyle trafik yoğunluğu da oluştu. A Haber muhabiri Figen Koçak detayları aktardı.

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