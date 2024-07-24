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Tatiana Rusozolina motosikletiyle dünyayı geziyordu! Rus fenomen Milas’ta geçirdiği kazada öldü

Tatiana Rusozolina motosikletiyle dünyayı geziyordu! Rus fenomen Milas’ta geçirdiği kazada öldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 08:57
Ünlü Rus fenomen Tatiana Rusozolina, motosikletiyle dünyayı dolaşıyordu. Türkiye'de geçirdiği kaza sonucunda yaşamını yitirdi.
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