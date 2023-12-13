Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi

Taşkınların sık yaşandığı karadeniz erken uyarı sistemiyle donatılacak. Bunun için 266 nokta belirlendi. Peki nedir bu erken uyarı sistemi? A Haber muhabiri Selman Kutlu ayrıntıları aktardı.

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