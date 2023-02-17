Taşımacılık sektöründe fırsatçılık! Asansörlü taşıma fiyatları yaklaşık 9-10 kata kadar arttı

Depremden hasar gören evlerde taşınma telaşı başladı. Asansörlü nakliye hizmeti verenlerin fırsatçılık yaptığı şikayetleri de gelmeye başladı. Asansör fiyatları yaklaşık 9-10 kata kadar arttı. Fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN