Taşı toprağı “Altın”… Varlık içinde yokluk çeken ülke: Sudan

Yer üstü ve yer altı kaynakları ile varlık içinde yokluk çeken bir ülkenin hikayesi... Afrika'nın 3. büyük ülkesi Sudan. Altın ve petrol rezervlerinden, verimli tarım arazilerine kadar. Peki, bir ülkenin refahı için gerekli olan her şeye sahip olmasına rağmen sudan nasıl oldu da kıtanın en fakir ülkelerinden biri haline geldi? Detaylar analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN