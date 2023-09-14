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Taşdelen Kavşağı'nda hala çalışma yok

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Giriş: 14.09.2023 15:28
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanamayan Yenidoğan Taşdelen kavşak projesi, bölgedeki trafiği olumsuz etkiliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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