Tartıştığı sürücüyü çocuğunun yanında bıçakla kovaladığı anlar kamerada!

İnegöl ilçesinde hasarlı kaza sonrası otomobilinin kapısını tekmeleyen diğer araç sürücüsü Abdulhalim S.'yi (20), bıçakla kovalayan Fatih Mazlum (35), tutuklandı. Mazlum'un, otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da şahit olduğu olayı, ''Bir anlık sinirle yaptım'' dediği öğrenildi.