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Tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalıştı

İHA
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Giriş: 26.08.2021 16:09
Başakşehir'de bir kadın, iddiaya göre tartıştığı erkek arkadaşını otomobili ile ezmeye çalıştı. Öfkeden deliye dönen kadın önce erkek arkadaşının iş yerinin kepenklerine, ardından da erkek arkadaşına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz hafta Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde yaşandı. Erkek arkadaşının çalıştığı tamirciye gelen öfkeli kadın, ortalığın birbirine kattı. Otomobille iş yerinin kepenklerine çarpan kadın, kendisini engellemeye çalışan erkek arkadaşının üzerine aracını sürdü. Küfreden erkek arkadaşına da çarpan öfkeli kadın, kameralara yansıdı.
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