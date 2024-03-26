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Tartıştığı polise saldırdı! Olayla ilgili Ali Yerlikaya açıklama yaptı “Gereği yapıldı”

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 18:16
Diyarbakır'da trafik polislerin üzerine otomobili süren sürücü, kendisini yakalayan polis memuruna, 3 yakınıyla saldırdı. Otomobili bırakıp kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı, araç sürücü tutuklandı. Araç trafikten men edilerek 48 bin lira ceza kesildi.
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Tartıştığı polise saldırdı!
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