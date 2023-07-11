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Tartıştığı motokuryeyi otomobilin kaputunda sürükledi; o anlar kamerada

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Giriş: 11.07.2023 16:31
Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobil sürücüsü A.K., trafikte tartıştığı motokurye Uğur G.'yi, aracının ön kaputunun üzerine metrelerce sürükledi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
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