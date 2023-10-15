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Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı

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Giriş: 15.10.2023 16:14
Antalya'da Ömer B. (32), tartıştığı kız arkadaşı Büşra Y.'yi (28) sağ baldırından bıçakladı. Ömer B., 'Neden bıçakladın' sorusuna, elini havaya kaldırarak cevap vermedi.
Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı
Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı
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