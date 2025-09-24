24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu; olay anı kamerada
Tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu; olay anı kamerada

Tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu; olay anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 09:21
Bursa'da Özay A.’nın başından vurularak ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen tarafların kısa süreli tartışmaya girdiği, ardından Kenan B.’nin yanında getirdiği silahı ateşlediği anlar yer aldı. Silah sesleriyle çevrede panik yaşanırken, Özay A.’nın yere yığıldığı görüldü. Polis ekiplerinin, görüntüler üzerinden şüphelinin kaçış güzergâhını da belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu; olay anı kamerada
Araçtaki gizli bölme polisi bile şaşırttı!
Araçtaki gizli bölme polisi bile şaşırttı!
Bitlis’te kuru fasulye hasadında rekor
Bitlis'te kuru fasulye hasadında rekor
İşyerinde bağlanıp dövülen kişi öldü!
İşyerinde bağlanıp dövülen kişi öldü!
Eşine dövüp sosyal medyada paylaştı!
Eşine dövüp sosyal medyada paylaştı!
25 yıllık cinayet aydınlatıldı!
25 yıllık cinayet aydınlatıldı!
Tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu!
Tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu!
Zeki Müren’in vefatının yıl dönümü!
Zeki Müren'in vefatının yıl dönümü!
1 milyon 650 bin liralık dolandırıcılık operasyonu
1 milyon 650 bin liralık dolandırıcılık operasyonu
Dolandırıcı çetesine operasyon!
Dolandırıcı çetesine operasyon!
İşten çıkarılmasına sinirlendi! Şefini yaktı
İşten çıkarılmasına sinirlendi! Şefini yaktı
İzmir’de manzara aynı!
İzmir’de manzara aynı!
Sıcaklara veda zamanı geldi mi?
Sıcaklara veda zamanı geldi mi?
Daha Fazla Video Göster