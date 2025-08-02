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Tartıştığı kadını tekmeleyerek darp eden saldırgan kamerada

Tartıştığı kadını tekmeleyerek darp eden saldırgan kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 15:28
Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya’nın Öveçler semtinde meydana geldi. İddialara göre araç sürücüsü, arka koltukta oturan ve bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kadına aniden saldırmaya başladı. Tekmeleyerek darp ettiği kadına küfür ve hakaretler savuran saldırganın o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Tartıştığı kadını tekmeleyerek darp eden saldırgan kamerada
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