Tartıştığı kadını tekmeleyerek darp eden saldırgan kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya’nın Öveçler semtinde meydana geldi. İddialara göre araç sürücüsü, arka koltukta oturan ve bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kadına aniden saldırmaya başladı. Tekmeleyerek darp ettiği kadına küfür ve hakaretler savuran saldırganın o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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