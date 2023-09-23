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Tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurduğu anı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı

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Giriş: 23.09.2023 17:17
Bartın'da tartıştığı husumetlisi F.A.'yı (26) pompalı tüfekle vuran K.A. (17), o anları cep telefonuyla kaydetti. Yaralanan F.A. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pompalı tüfekle vurduğu anı kayda aldı
Pompalı tüfekle vurduğu anı kayda aldı
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