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Tartıştığı husumetlisi tarafından silahla öldürüldü

Tartıştığı husumetlisi tarafından silahla öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 01:27
Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Bağcılar Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yaşadığı sitenin önünde yürüyen Muharrem Yılmaz, kaldırımda husumetlisi ile karşılaştı. Taraflar arasında bir süre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs yanındaki silahla husumetlisi olan Muharrem Yılmaz'ı silahla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralanan Muharrem Yılmaz kaldırımda yere yığılırken saldırgan şahıs ise motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Tartıştığı husumetlisi tarafından silahla öldürüldü
Tartıştığı husumetlisi tarafından silahla öldürüldü
Tartıştığı husumetlisi tarafından silahla öldürüldü
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