Tartıştığı gruba silah çeken kişi darp edildi

İddialara göre, Ankara'da bir kişi ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir şahıs tartıştığı gruba kuru sıkı tabanca çekti. Kendilerine tabanca çekildiğini gören grup, şahsı darp etti. Darp edilen vatandaş bayılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar ambulans çağrılması gerektiğini söyledi. Darp edilen grup ise şahsın bir şeyi olmadığını kendine geldiğini söyledi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

