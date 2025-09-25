26 Eylül 2025, Cuma

Tartıştığı gruba silah çeken kişi darp edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 23:25
İddialara göre, Ankara'da bir kişi ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir şahıs tartıştığı gruba kuru sıkı tabanca çekti. Kendilerine tabanca çekildiğini gören grup, şahsı darp etti. Darp edilen vatandaş bayılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar ambulans çağrılması gerektiğini söyledi. Darp edilen grup ise şahsın bir şeyi olmadığını kendine geldiğini söyledi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
