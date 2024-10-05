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Tartıştığı eniştesini silahla vurdu

Tartıştığı eniştesini silahla vurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 18:04
Konya'da bir kişi tartıştığı eniştesini silahla vurarak ağır yaraladı.
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