28 Aralık 2023, Perşembe
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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
Bursa'da Niyazi Şentürk (50), evde aile fertlerinin uyuduğu sırada tartıştığı oğlu Emre Şentürk tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Silah sesine uyanan evdekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Niyazi Şentürk hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi oğlu ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.