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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

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Giriş: 28.12.2023 10:35
Bursa'da Niyazi Şentürk (50), evde aile fertlerinin uyuduğu sırada tartıştığı oğlu Emre Şentürk tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Silah sesine uyanan evdekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Niyazi Şentürk hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi oğlu ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
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