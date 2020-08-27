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Tartıştığı babasına dehşeti yaşattı: Önce evde sonra sokak ortasında...

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Giriş: 27.08.2020 12:37
Güncelleme:27.08.2020 12:37
Mersin'in Tarsus ilçesinde 33 yaşındaki Hayretin Türkmen, tartıştığı babası 58 yaşındaki Nevrez Türkmen'i önce evde sonra kaçtığı yol ortasında defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Nevrez Türkmen olaydan bir gün sonra müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bıçaklı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçedeki bir devlet kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hayrettin Türkmen, önceki gün öğle saatlerinde Yenice Mahallesi'ndeki evlerinde babası Nevrez Türkmen ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Türkmen, evden aldığı bıçakla babasını bıçakladı.

Oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden çıkan Nevrez Türkmen, Uğur Mumcu Caddesi'ne doğru koştu. Kanlar içinde kalan babasını takip eden oğlu cadde üzerinde babasını defalarca bıçaklamaya devam etti. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, Hayrettin Türkmen'i durdurmaya çalışırken, baba Nevrez Türkmen ise yere yığıldı. Bıçaklı saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan baba, ambulansla hastaneye götürüldü. Hayrettin Türkmen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine alınan Nevrez Türkmen, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hayrettin Türkmen ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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