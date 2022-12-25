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Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı! Gece yarısı korku dolu anlar

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Giriş: 25.12.2022 13:54
Kırıkkale'de tartıştığı arkadaşlarına gece yarısı korku dolu anlar yaşatan bir kişi, kaldıkları evi tabancayla kurşun yağmuruna tuttuktan sonra polise teslim oldu.
Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı!
Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı!
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