25 Aralık 2022, Pazar
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Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı! Gece yarısı korku dolu anlar
Kırıkkale'de tartıştığı arkadaşlarına gece yarısı korku dolu anlar yaşatan bir kişi, kaldıkları evi tabancayla kurşun yağmuruna tuttuktan sonra polise teslim oldu.