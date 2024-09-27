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Tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

Tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 12:26
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sevgilisiyle yolda yürüdüğü sırada tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren kadına 15 yıl, tutuksuz yargılanan sevgilisine ise 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
Tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
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