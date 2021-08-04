Tartışma yaratan önerge kabul edildi! Yabancı uyrukluya 10 kat su zammı

Suriyelilerle ilgili ırkçı bir dil kullanan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu yöndeki söylemlerini yineledi. Meclis toplantısında konuşan CHP'li Özcan, yabancıların Bolu'da yaşıyorsa bazı maliyetlere katlanması gerektiğini savundu. Özcan'ın yabancıların faydalandığı su hizmetlerine zam önergesi belediye meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

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