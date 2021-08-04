04 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tartışma yaratan önerge kabul edildi! Yabancı uyrukluya 10 kat su zammı

Tartışma yaratan önerge kabul edildi! Yabancı uyrukluya 10 kat su zammı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2021 14:35
Güncelleme:04.08.2021 14:36
Suriyelilerle ilgili ırkçı bir dil kullanan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu yöndeki söylemlerini yineledi. Meclis toplantısında konuşan CHP'li Özcan, yabancıların Bolu'da yaşıyorsa bazı maliyetlere katlanması gerektiğini savundu. Özcan'ın yabancıların faydalandığı su hizmetlerine zam önergesi belediye meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor!
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor!
Yabancı uyrukluya 10 kat su zammı
Yabancı uyrukluya 10 kat su zammı
Milyar dolarlık boşanma
Milyar dolarlık boşanma
Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı!
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
Azra son yolculuğuna uğurlandı
Azra son yolculuğuna uğurlandı
Klimalarda gizli tehlike!
Klimalarda gizli tehlike!
Gizemli tarihe açılıyor
Gizemli tarihe açılıyor
Paketli gıdalarda “Olestra” tehlikesi!
Paketli gıdalarda “Olestra” tehlikesi!
Cenazesinde dirildi! Şoke oldular
Cenazesinde dirildi! Şoke oldular
Yangın bölgesinde ateş açmıştı! Serbest bırakıldı
Yangın bölgesinde ateş açmıştı! Serbest bırakıldı
Küle dönen mahallede cami sapasağlam ayakta
Küle dönen mahallede cami sapasağlam ayakta
Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster