05 Ağustos 2022, Cuma
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Tartıda 99’u görünce soluğu mide küçültme ameliyatında almıştı! Tanyeli’nin yeni hali görenleri şoke etti
Bir zamanlara damga vuran Tanyeli, seneler önce evlenerek Avustralya'da yaşamaya başlamıştı. Tanyeli, temmuz ayında aldığı kilolar sebebiyle bıçak altına yattı. 99 kiloya kadar çıkan Tanyeli, mide küçültme ameliyatı oldu. Yeni hali şaşkına çevirdi.