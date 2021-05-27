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Tarlaya acil iniş yaptı olanlar oldu! Yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu
Burdur'da çiftçilik yapan 30 yaşındaki Kazım Öz, tarlasına inen Kanadalı yamaç paraşütçüsüyle yaşadığı diyalog, izleyenleri gülümsetti. Yerel şiveyle konuşan Öz'ün, "Boyuna buraya iniyorsunuz. Zaten yağmur yok. 2 bin euro atacaksınız bana. Hesap numarası vereyim mi?" sözleri kameraya yansıdı.