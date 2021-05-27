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Tarlaya acil iniş yaptı olanlar oldu! Yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu

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Giriş: 27.05.2021 16:46
Güncelleme:27.05.2021 16:53
Burdur'da çiftçilik yapan 30 yaşındaki Kazım Öz, tarlasına inen Kanadalı yamaç paraşütçüsüyle yaşadığı diyalog, izleyenleri gülümsetti. Yerel şiveyle konuşan Öz'ün, "Boyuna buraya iniyorsunuz. Zaten yağmur yok. 2 bin euro atacaksınız bana. Hesap numarası vereyim mi?" sözleri kameraya yansıdı.
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Yamaç paraşütçüsüyle çiftçinin ilginç diyaloğu
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