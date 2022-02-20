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Tarlasına servet düştü! Gramı 60 dolar

DHA
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Giriş: 20.02.2022 17:30
Tarlasında geçtiğimiz yaz ilginç renkte ve yapıda taşlar bulan ve aldığı örnekleri Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (YEBİM) götüren 54 yaşındaki Ali Urhan'ın beklediği haber geldi. Yapılan incelemede taşın 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit (gök taşı) olabileceği tespit edildi. Söz konusu taşın gramının 60 dolar olduğunu söyleyen Urhan, tarlasına piyango düşmüş gibi hissettiğini söyledi.
Tarlasına servet düştü! Gramı 60 dolar
Tarlasına servet düştü! Gramı 60 dolar
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