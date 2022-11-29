29 Kasım 2022, Salı
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Tarlanın ortasında oluşan dev obruk akıllarını başlarından aldı! Son anda fark edip faciadan kurtuldular
Sivas’ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu, ilçe sakinlerinden Soğancıoğlu ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu.