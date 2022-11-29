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Tarlanın ortasında oluşan dev obruk akıllarını başlarından aldı! Son anda fark edip faciadan kurtuldular

İHA
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Giriş: 29.11.2022 16:06
Sivas’ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu, ilçe sakinlerinden Soğancıoğlu ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu.
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