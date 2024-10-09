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“Tarlamdan geçiyor” dedi yolu trafiğe kapattı

“Tarlamdan geçiyor” dedi yolu trafiğe kapattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 09:09
Niğde'de bir kişi tarlasından geçen yolu trafiğe kapattı. 60 yıldır o yolu kullanan köylüler ise durumdan şikayetçi.
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Tarlamdan geçiyor dedi yolu trafiğe kapattı
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