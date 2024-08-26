Tarladan sofraya uzanan emek dolu yolculuk! Kurutmalık sebzeler rengarenk görüntü oluşturdu

Gastronomi kenti Gaziantep’te doğal yöntemlerle kurutulan sebzeler, şehrin yüksek kesimlerinde rengarenk bir görüntü oluşturdu. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ o renkli anları görüntülendi.

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