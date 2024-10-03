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Tarladan mısır koçanı ve üzüm çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Tarladan mısır koçanı ve üzüm çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 16:28
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarladan 2 bin adet mısır koçanı ve Pamukova ilçesinde bulunan farklı bir tarladan ise üzüm çalarak kayıplara karışan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
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