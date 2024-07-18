Tarlada 4, markette 40 lira! Çiftçi tarlada çalışıyor, marketler kazanıyor

Tarlada 4 lira olan Çanakkale domatesi, marketlerde 30-40 lira arasında değişiyor. Bu fiyat uçurumunun nedeni ne? A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.

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