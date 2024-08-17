Tarla-market arasında 15 kat fark

Sebze ve meyvenin tarladan çıkış fiyatıyla, market tezgahındaki etiketi arasında, 15 katı bulan farklar var. nedeni; ürünün tarladan tezgaha gelene kadar, el değiştirdiği aracı sayısı. İşte bunu ortadan kaldıracak olan da, çalışmaları devam eden, hal yasası. Çiftçi, "biz emek veriyoruz, başkası kazanıyor diyor" ve yasanın bir an evvel çıkmasını istiyor.