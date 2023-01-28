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Tarımsal destek ödemeleri başladı! Çiftçilere 972 milyon TL’lik destek

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 09:34
Devlet çiftçiye destek vermeyi kesintisiz olarak sürdürüyor. Çiftçilere 972 milyon 333 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemeleri başladı. Ödemeler hangi alanları kapsıyor? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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