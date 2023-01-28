Tarımsal destek ödemeleri başladı! Çiftçilere 972 milyon TL’lik destek

Devlet çiftçiye destek vermeyi kesintisiz olarak sürdürüyor. Çiftçilere 972 milyon 333 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemeleri başladı. Ödemeler hangi alanları kapsıyor? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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