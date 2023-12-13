Tarımda sigortalılık oranı artacak! 2,5 milyon poliçe düzenlendi

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, bu yıl tarım sektöründe 8 milyar TL'yi aşan hasar tazminatının ödeneceğini söyledi. Engürülü, 2024 yılında kayıt dışı üretimin engelleneceğini, böylece tarımda sigortalılık oranının artacağına dikkat çekti.

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