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Tarımda sigortalılık oranı artacak! 2,5 milyon poliçe düzenlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 18:39
Güncelleme:13.12.2023 18:40
TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, bu yıl tarım sektöründe 8 milyar TL'yi aşan hasar tazminatının ödeneceğini söyledi. Engürülü, 2024 yılında kayıt dışı üretimin engelleneceğini, böylece tarımda sigortalılık oranının artacağına dikkat çekti.
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