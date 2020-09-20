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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş orman yangını açıklaması: Kontrol altına alındı

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Giriş: 20.09.2020 07:11
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ayvalık'taki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ayvalık'taki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir."

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