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Tarım Kredi ilk akıllı marketini açtı

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Giriş: 22.09.2023 15:43
Tarım Kredi Kooperatifleri ilk akıllı marketi Ankara-Eryaman'da faaliyete başladı. Akıllı marketten nasıl alışverişe yapılıyor. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
Tarım Kredi ilk akıllı marketini açtı
Tarım Kredi ilk akıllı marketini açtı
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