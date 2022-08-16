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Tarım Kredi ile normal markette fiyatlar nasıl?

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Giriş: 16.08.2022 10:07
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli satışlar başladı, normal marketlerle fiyat farkında makas hayli açıldı. A Haber ekipleri marketlere gitti, Tarım Kredi Marketleri ile diğer zincir marketlerdeki fiyatları kıyasladı. Bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı.
Tarım Kredi ile normal markette fiyatlar nasıl?
Tarım Kredi ile normal markette fiyatlar nasıl?
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