Tarım Kredi ile normal markette fiyatlar nasıl?

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli satışlar başladı, normal marketlerle fiyat farkında makas hayli açıldı. A Haber ekipleri marketlere gitti, Tarım Kredi Marketleri ile diğer zincir marketlerdeki fiyatları kıyasladı. Bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı.