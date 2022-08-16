16 Ağustos 2022, Salı
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Tarım Kredi ile normal markette fiyatlar nasıl?
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli satışlar başladı, normal marketlerle fiyat farkında makas hayli açıldı. A Haber ekipleri marketlere gitti, Tarım Kredi Marketleri ile diğer zincir marketlerdeki fiyatları kıyasladı. Bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı.