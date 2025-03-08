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Tarım işçilerinin Ramazan mesaisi! Üretim tüm hızıyla devam ediyor

Tarım işçilerinin Ramazan mesaisi! Üretim tüm hızıyla devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 13:57
Ramazan ayında da tarımda üretim seferberliği devam ediyor. Mersin'de biber hasadı mesaisi sürerken Konya'da da çiftçiler hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için yemlik karpuz ürettiler. Çukurova'nın verimli topraklarını ise don vurdu birçok üründe hasar oluştu. İşte yurttan tarım haberleri...
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Tarım işçilerinin Ramazan mesaisi! Üretim tüm hızıyla devam ediyor
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