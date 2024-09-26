Tarım işçileri ve göçerlere mobil sağlık hizmeti

Diyarbakır'da doktor ve hemşireden oluşan mobil sağlık ekipleri, mevsimlik tarım işçileri ve göçerlere sağlık hizmeti sunuyor. Kimi zaman çadırda, kimi zaman ise bahçede sağlık taraması yapıyorlar.

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