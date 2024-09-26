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Tarım işçileri ve göçerlere mobil sağlık hizmeti

Tarım işçileri ve göçerlere mobil sağlık hizmeti

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 09:03
Diyarbakır'da doktor ve hemşireden oluşan mobil sağlık ekipleri, mevsimlik tarım işçileri ve göçerlere sağlık hizmeti sunuyor. Kimi zaman çadırda, kimi zaman ise bahçede sağlık taraması yapıyorlar.
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