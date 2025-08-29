29 Ağustos 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Tarım depolarında yeni sistem! Seviye ölçüm sistemi kurulacak ve tüm hareketler izlenecek
Tarım depolarında yeni sistem! Seviye ölçüm sistemi kurulacak ve tüm hareketler izlenecek

Giriş: 29.08.2025 11:15
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre denetimler artık doğrudan Bakanlık tarafından değil bakanlık temsilcilerinin de yer aldığı denetim kurulu ve lisanslı depo denetçileri tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca depolardaki ürün miktarı elektronik ortamda izlenecek ve seviye ölçüm sistemi kurulacak.
