29 Ağustos 2025, Cuma
Tarım aracıyla yola çıkan sürücü can verdi
Burdur’da 62 yaşındaki Recep Aydın, tarım aracıyla aniden refüjden yola geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu savruldu. Arkadan gelen bir başka aracın altında kalan Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrası savrulan sürücünün otomobilin altında kaldığı anlar dikkat çekti.