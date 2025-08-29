29 Ağustos 2025, Cuma

Tarım aracıyla yola çıkan sürücü can verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 01:31
Burdur’da 62 yaşındaki Recep Aydın, tarım aracıyla aniden refüjden yola geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu savruldu. Arkadan gelen bir başka aracın altında kalan Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrası savrulan sürücünün otomobilin altında kaldığı anlar dikkat çekti.
Tarım aracıyla yola çıkan sürücü can verdi
