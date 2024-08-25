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Tarihin eşsiz yansıması: Kalkandelen

Tarihin eşsiz yansıması: Kalkandelen

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 13:16
Güncelleme:25.08.2024 13:18
Tarihçe ekibi bu hafta Makedonya'nın en güzel şehirlerinden Kalkandelen'deydi.
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