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Tarihi Yarımada’da iftara doğru! Eminönü Mısır Çarşısı’nda iftar öncesi hareketlilik

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2024 18:06
İstanbul'da tarihi Yarımada’da iftar öncesi yoğunluk yaşanıyor. Ramazan alışveriş deyince akıllara ilk olarak Mısır Çarşısı gelir. A Haber ekibi oradaki iftar alışverişi heyecanını ekrana getirdi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim izlenimlerini aktardı. İşte detaylar…
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