Tarihi teknolojiyle buluşturan proje! Binlerce yıllık Hitit tabletleri yapay zeka yöntemiyle okunmaya başlandı

Dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen proje ile bin 954 Hitit tabletleri yapay zeka yöntemiyle okunuyor. Tarihin teknolojiyle buluştuğu proje kapsamında 500 tabletin okuma süreci tamamlandı. Çivi tabletlerden elde edilen veriler, kurulacak Hitit Dijital Kütüphanesiyle hizmete sunulacak.