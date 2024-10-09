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Tarihi surların tehlikeli surları! Kamera, tek örgü ve görevli yok

Tarihi surların tehlikeli surları! Kamera, tek örgü ve görevli yok

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 11:45
İstanbul'un tarihi surları. Son 10 yılda 4 cinayet işlendi buralarda. Son kurban İkbal oldu ve herkesin aklına geldi aynı soru. Bu tarihi yapılara her isteyen girebiliyor mu? Surlar neden bu kadar güvensiz?  Ekiplerimiz surların içine girdiler ve bakın nasıl bir manzarayla karşılaştılar.
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Tarihi surların tehlikeli surları!
Tarihi surların tehlikeli surları!
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