09 Ekim 2024, Çarşamba
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Tarihi surların tehlikeli surları! Kamera, tek örgü ve görevli yok
İstanbul'un tarihi surları. Son 10 yılda 4 cinayet işlendi buralarda. Son kurban İkbal oldu ve herkesin aklına geldi aynı soru. Bu tarihi yapılara her isteyen girebiliyor mu? Surlar neden bu kadar güvensiz? Ekiplerimiz surların içine girdiler ve bakın nasıl bir manzarayla karşılaştılar.