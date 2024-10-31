31 Ekim 2024, Perşembe
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Tarihi mezarlık harabeye döndü
İstanbul'u ilk kuşatan Türk Müslüman askerlerin naaşlarının bulunduğu Anadolu Hisarı'ndaki mezarlık bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü. 1393 yılında yapılan mezarlıktaki her bir kabirde yeniçerilerin kalpaklarını temsilen eklenen yapıların ise kırılarak zarar gördüğü ve yer değiştirdiği görüldü.