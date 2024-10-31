31 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Tarihi mezarlık harabeye döndü

Tarihi mezarlık harabeye döndü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2024 10:46
Güncelleme:31.10.2024 10:46
İstanbul'u ilk kuşatan Türk Müslüman askerlerin naaşlarının bulunduğu Anadolu Hisarı'ndaki mezarlık bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü. 1393 yılında yapılan mezarlıktaki her bir kabirde yeniçerilerin kalpaklarını temsilen eklenen yapıların ise kırılarak zarar gördüğü ve yer değiştirdiği görüldü.
Otomobil ikiye bölündü!
Otomobil ikiye bölündü!
Yolu kapatıp ambulansa geçit vermedi!
Yolu kapatıp ambulansa geçit vermedi!
Tarihi mezarlık harabeye döndü
Tarihi mezarlık harabeye döndü
Dünyanın en tehlikeli yolunda ekiplerin yoğun kar mesaisi
Dünyanın en tehlikeli yolunda ekiplerin yoğun kar mesaisi
İş yerinin kapısını açıp kedileri köpeklere parçalattı
İş yerinin kapısını açıp kedileri köpeklere parçalattı
Amasya Şeker Fabrikası 80 bin ton kristal şeker üretecek
Amasya Şeker Fabrikası 80 bin ton kristal şeker üretecek
Bitlis’te asırlık çanak çömlek geleneği devam ediyor
Bitlis'te asırlık çanak çömlek geleneği devam ediyor
İstanbul Esenyurt’ta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi
İstanbul Esenyurt'ta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi
Artvin’e kış erken gelince patates hasadı kar altından yapıldı
Artvin’e kış erken gelince patates hasadı kar altından yapıldı
Motosikletiyle dünyayı geziyor!
Motosikletiyle dünyayı geziyor!
Robot sanatçı Ai-Da’nın eseri müzayedede
Robot sanatçı Ai-Da’nın eseri müzayedede
7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu
7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu
Daha Fazla Video Göster