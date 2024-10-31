Tarihi mezarlık harabeye döndü

İstanbul'u ilk kuşatan Türk Müslüman askerlerin naaşlarının bulunduğu Anadolu Hisarı'ndaki mezarlık bakımsızlık nedeniyle adeta harabeye döndü. 1393 yılında yapılan mezarlıktaki her bir kabirde yeniçerilerin kalpaklarını temsilen eklenen yapıların ise kırılarak zarar gördüğü ve yer değiştirdiği görüldü.