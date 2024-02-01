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Tarihi köprüye sprey boyalı saygısızlık! Sulusaray Köprüsü’nde inanılmaz görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 09:34
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan ve halen ulaşım sağlanan 2 bin yıllık Sulusaray Köprüsü'ne sprey boyayla yazılar yazıldı. Durumu görenler yazıyı yazanlara tepki gösterdi.
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