Tarihi köprüye sprey boyalı saygısızlık! Sulusaray Köprüsü’nde inanılmaz görüntüler

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan ve halen ulaşım sağlanan 2 bin yıllık Sulusaray Köprüsü'ne sprey boyayla yazılar yazıldı. Durumu görenler yazıyı yazanlara tepki gösterdi.

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