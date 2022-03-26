Tarihi karakol restore ediliyor

İstanbul'da Kâğıthane Belediyesi Osmanlı döneminin sayfiye yerlerinden Sadabad'daki tarihi eserleri ihya ediyor. Çalışmaların yürütüldüğü miraslardan biri de 1849 yılında inşa edilen karakol. Süvarili zabitlerin görev yaptığı tarihi karakol restore edildikten sonra kitap kafe olarak hizmete sunulacak.