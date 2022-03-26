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Tarihi karakol restore ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2022 18:54
İstanbul'da Kâğıthane Belediyesi Osmanlı döneminin sayfiye yerlerinden Sadabad'daki tarihi eserleri ihya ediyor. Çalışmaların yürütüldüğü miraslardan biri de 1849 yılında inşa edilen karakol. Süvarili zabitlerin görev yaptığı tarihi karakol restore edildikten sonra kitap kafe olarak hizmete sunulacak.
Tarihi karakol restore ediliyor
Tarihi karakol restore ediliyor
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